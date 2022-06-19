19 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Полегенько, , 11:12 — REGNUM С начала специальной военной операции России на Украине ряд аэропортов на юге страны приостановили свою работу. По последним данным, Росавиация продлила ограничения полётов до 24 июня.

Несмотря на все ограничения, Крымский полуостров готов к туристическому сезону и ждёт гостей. Министерство курортов и туризма республики сообщает, что работа по наращиванию логистических мощностей в Крым продолжается, а потенциал Крымской железной дороги позволяет обеспечить возросший пассажиропоток. Как удобнее добраться в Крым летом 2022 года?

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поезда

Всего летом в Крым будут курсировать поезда по 17 направлениям.

Дополнительные составы появятся на линиях из Петербурга в Феодосию, а также из Астрахани и Кисловодска в Симферополь, из Архангельска в Севастополь (прицепная группа к поезду Мурманск — Севастополь) и из Белгорода в Симферополь (прицепная группа к поезду Симферополь — Смоленск). Со 2 июня начал курсировать поезд в направлении Адлер — Симферополь.

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Единый» билет

С 10 июня возобновляются поездки по «единому» билету в Крым через Анапу. Пассажиры смогут добраться на полуостров на автобусах и поездах.

Прибытие и убытие автобусов синхронизировано с расписанием основных поездов дальнего следования. Они будут курсировать в ежедневном режиме.

Автобусы будут отправляться от железнодорожной станции Анапа 3 раза в день.

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобус

Автобусы регулярно курсируют как из ближайших к полуострову городов — Новороссийска, Краснодара, Анапы, так и из отдалённых — из Астрахани, Пятигорска, Москвы.

В летний период количество направлений будет увеличено в соответствии со спросом. Дорога в Симферополь из Москвы займёт 23—30 часов, из Пятигорска — 18—20 часов, из Астрахани — 20 часов.

Набирают спрос автобусные чартеры на Черноморское побережье. Из Москвы на юг уже стартовали автобусные туры компании «Интурист», с 12 июня автобусы запускает компания «Мультитур». В стоимость чартерного автобусного тура включен переезд до автовокзалов Феодосии или Симферополя, трансфер от вокзала до отелей, отдых в отеле с выбранным типом питания, трансфер от отеля до автовокзала и обратная дорогая на автобусе.

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самолёт — поезд

Можно воспользоваться составным маршрутом — к примеру, прилететь в Сочи и пересесть на поезд Адлер — Симферополь.

Долететь до аэропорта Сочи можно из нескольких десятков регионов страны. Из аэропорта до железнодорожного вокзала ходит скоростной электропоезд «Ласточка». Последняя электричка, на которой можно успеть на «Таврию», отправляется из аэропорта в 15:23. Таким образом, нужно прилететь в Сочи не позднее 14:00. Электричка приходит на вокзал Адлера в 15:32, то есть за 53 минуты до отправления поезда.

Можно также долететь до Астрахани, Волгограда, Минеральных Вод и также сделать пересадку на симферопольский поезд.

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Приморский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Приморский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самолёт — автобус

Можно прилететь в Сочи, Минеральные Воды или Ставрополь, аэропорты которых принимают пассажиров, а оттуда уже пересесть на автобус до Крыма. С автовокзалов регулярно отправляются автобусы во многие крымские города. Так, время в пути на автобусе Сочи — Симферополь, Минводы — Симферополь составит 16—17 часов, Ставрополь — Симферополь 12—13 часов.

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поезд — автобус

Добраться на полуостров можно с пересадкой в Краснодарском крае, купив билеты на поезд до Краснодара или Анапы, а оттуда — на автобус до крымских курортов.

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Приморский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Из Анапы

На автобусе:

Ежедневно несколько раз в день от автовокзала Анапы отправляются автобусы на полуостров. Время в пути зависит от рейса, времени суток, промежуточных остановок и конечного пункта. В среднем в Симферополь можно добраться за 6—7 часов.

Время в пути до Ялты составит 7,5—8,5 часов, до Севастополя — 9 часов, до Феодосии — от 4 до 5 часов.

На рельсобусе:

Рельсобусы ходят до Керчи, Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) направляет ежедневные электропоезда из Анапы в Керчь. Время в пути — 2 часа.

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM Туристический сезон в Крыму. Массандровский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомобиль

Самым предпочтительным для путешествия в Крым остается собственный автомобиль. Автопутешественники составляют уже 70% в структуре общего турпотока.

Стоит отметить, что есть поручение Правительства РФ о приостановке дорожных ремонтных работ со стороны Краснодарского края, а также по улучшению сервисных функций по пути следования из Москвы в Крым и в целом на Юг России.

Крымские отели подготовили целый ряд специальных акций и предложений для автопутешественников. С 1 июня отели Крыма предлагают для своих гостей автотуристов бесплатные парковки на территории размещения. А в крымских городах увеличивается количество парковочных пространств. В акции принимают участие отели в курортных городах и районах Крыма: Симферополь, Евпатория, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и др. Бесплатная парковка на территории отелей будет доступна автотуристам на весь запланированный срок их пребывания.

Кроме того, многие отельеры предлагают специальные акции и скидки для автомобилистов. Это, например, кешбэк за преодоленные километры и размещение в подарок за количество потраченных дней в пути.

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Туристический сезон в Крыму. Приморский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM Туристический сезон в Крыму. Приморский пляж в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, кроме аэропорта Симферополя временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.