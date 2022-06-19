Анкара, 19 июня 2022, 10:07 — REGNUM Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров НАТО в Мадриде представит документы о поддержке Финляндией и Швецией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
«Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что «союзные» отношения не могут быть установлены, пока продолжается враждебная позиция», — отмечает Sabah.
Подчеркивается, что в ходе военной операции в Сирии и на севере Ирака турецкими военными были захвачены противотанковые пушки шведского производства АТ-4.
Саммит НАТО в Мадриде пройдет в конце июня.