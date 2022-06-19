Чита, , 10:03 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю предупредило о существенном ухудшении погодных условий. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 19 июня и в течение суток 20 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-24 м/с.

Гроза

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю обращается к жителям — неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области 19 июня экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды.

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