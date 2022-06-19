Москва, 19 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Черновые материала фильма «Вызов», часть съёмок которого проходила на Международной космической станции, представил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в рамках специальной сессии на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

МКС

Эрнст заявил, что представленный материал ранее видели только некоторые члены Фонда кино. Съёмка и трансляция во время показа фрагмента будущего фильма были запрещены.

Гендиректор «Первого канала» рассказал о сюжете фильма «Вызов». В картине рассказывается история о космонавте, получившем травму на Международной космической станции. Для его спасения на станцию отправляется хирург, который должен провести операцию в космосе.

Режиссёром фильма «Вызов» является Клим Шипенко. В октябре 2021 года Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд побывали на МКС, где отсняли материалы для картины. Шипенко и Пересильд провели на орбите 12 суток, отсняв более 30 часов материала.