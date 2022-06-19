Москва, 19 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Об этом 19 июня сообщил Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ветошный переулок. Дождь в Москве. Москва

Предупреждение будет действовать 19 июня с 10:00 до 21:00 в мегаполисе и Подмосковье. Погода ожидается облачная с прояснениями. Воздух в столице прогреется до +23 … +25, в области — до +20 … +25.

Пройдеткратковременный дождь, местами — гроза.