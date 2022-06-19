Красногорск, 19 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Два грузовых автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Московской области и полностью перекрыли движение. Видеозапись очевидцев произошедшего 18 июня выложил телеканал RT в своем телеграм-канале.

ДТП

Также указывается, что авария произошла в районе Шолохова и добавляется, что информации о пострадавших нет.

При этом на выложенных в интернет кадрах видно, что два грузовика, которые, очевидно, при столкновении развернуло, стоят поперёк трассы, перекрыв все полосы движения по ней. Также на месте ДТП работают инспекторы ДПС, и за ним скопилась пробка из других автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в деревне Медведково Свердловской области автомобиль «Шевроле Лачетти» врезался в жилой дом.