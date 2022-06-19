Кишинёв, , 09:57 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, он вступит в силу на следующей неделе. Об этом 19 июня заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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2 июня парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ.

«Закон был подписан президентом и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в «Официальном вестнике» и вступит в силу», — отметила Вицу в эфире Rezoomat.