Москва, , 09:53 — REGNUM Врач-гинеколог, эндокринолог Евгения Назимова назвала основные продукты, которые должны присутствовать в рационе женщин для сохранения красоты и молодости.

Рыба cattalin

Важно пить достаточное количество жидкости, так как при нехватке воды в организме может нарушиться работа многих органов и систем, второй по важности продукт — растительные волокна.

«Они в большом количестве содержатся в зелени и некрахмалистых овощах. … Клетчатка замедляет усвоение углеводов из пищи. Из пищи они поступают в кровь медленнее, более равномерно, и это существенно улучшает обмен углеводов», — отметила врач на платформе «Яндекс. Дзен».

Также она призвала включить в рацион жирную морскую рыбу и нерафинированные масла. Оба продукта богаты антиоксидантными веществами и незаменимыми аминокислотами.