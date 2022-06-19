Тайбэй, , 09:50 — REGNUM Тайваньская компания TSMC планирует начать производство чипов по 2-нанометровому технологическому процессу к 2025 году. Об этом пишет Nikkei Asia.

Микросхема Karl-Ludwig Poggemann

Планы тайваньской компании были представлены на отраслевом мероприятии в США. В TSMC заявили, что 2-нм техпроцесс будет основан на архитектуре нанолистовых транзисторов, что обеспечит значительное улучшение производительности и энергоэффективности.

В настоящее время TSMC готовится к серийному производству 3-нм чипов. Основная производственная площадка по выпуску таких чипов находится в городе Тайнань на юге Тайваня.

Ранее планы по переходу на 2-нм техпроцесс представили основные конкуренты TSMC — южнокорейская компания Samsung и американская Intel. В Samsung рассчитывают начать производство 2-нм чипов к 2025 году, в Intel — к концу 2024 года.

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