Нью-Йорк, США, 19 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Российский боксёр Артур Бетербиев заявил, что хотел бы провести бой с соотечественником Дмитрием Биволом. Об этом 19 июня он сказал после победы над американцем Джо Смитом-младшим.

Tofight.ru Артур Бетербиев

37-летний Бетербиев попросил организовать поединок с 31-летним Биволом. Оба боксёра являются непобеждёнными. У Бетербиева 18 побед в 18 поединках, причём все — нокаутом. У Бивола — 20 побед в 20 боях (11 – нокаутом).

«Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — сказал Бетербиев.

Бетербиев в бою со Смитом успешно защитил титулы по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

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Бивол является чемпионом по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в этой же весовой категории.

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