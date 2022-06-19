Париж, 19 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции 19 июня открылись избирательные участки.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В этот день будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на 5 лет. Во втором туре кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов.

Первые предварительные результаты будут объявлены сразу по экзит-полам. Официальные итоги будут ясны вечером того же дня или в ночь на 20 июня.

В выборах участвует президентская коалиция «Вместе!», левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз». В голосовании также принимают участие крайне правые партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Отвоевание» Эрика Земмура.