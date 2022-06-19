Грозный, 19 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В отсутствии позиции по ситуации на Украине обвинил лидеров стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он заявил об этом 18 июня в видеообращении, которое размещено в его телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — сказал он.

Также Кадыров призвал глав стран бывшего Советского Союза объединиться, чтобы высказать своё мнение по этому вопросу и отметил, что союзники какой-либо страны должны определиться и сделаться свой шаг в такой ситуации.

Помимо того, глава Чечни напомнил, что ранее Россия спасла Белоруссию и Казахстан, а также остановила войну между Арменией и Азербайджаном, а теперь, когда России нужна помощь, эти страны, по его мнению, молчат, потому что боятся санкций.

Кроме того, он подчеркнул, что российская армия в течение ближайшего времени покажет в республиках Донбасса хорошие результаты и пойдет дальше.

«Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал, что потери воюющих за киевский режим на Украине иностранных наёмников являются большими, и те из них, кто ещё остался в живых, всё чаще хотят вернуться к себе домой.