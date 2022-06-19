Донецк, , 09:35 — REGNUM ВСУ выпустили по Михайловке снаряды калибра 122 мм. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:20 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов.

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