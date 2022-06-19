Денвер, США, , 09:32 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:0.

Валерий Ничушкин DalStars9

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы. Также отличились защитник Джош Мэнсон, форварды Андре Бураковски и Даррен Хельм и защитник Кейл Макар, оформивший дубль.

Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии — 2:0. Следующий матч состоится 21 июня.

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