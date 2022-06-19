Москва, , 09:30 — REGNUM Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков является преступником. Об этом 19 июня заявил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале.

Роман Широков Sovsport.ru

«Роман Широков был и остается быдлотой. Ребята, я правильно понимаю, что по Роману Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», — написал Губерниев.

18 июня Московская федерация футбола на полгода отстранила Широкова, который является администратором команды «Строгино», от футбольной деятельности.

Причиной послужил инцидент, произошедший 29 мая на матче первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (игроки 2008 года рождения). После игры у Широкова начался конфликт с судьёй.

Напомним, в августе 2020 года во время матча любительских команд Широков избил арбитра Никиту Данченкова из-за того, что тот показал ему красную карточку. Из-за этого он был приговорён к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тыс. рублей.