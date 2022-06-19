Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM В правоохранительные органы Ленинградской области обратилась жительница Всеволожска и заявила, что у дома по Пугоревскому проезду неизвестный мужчина с оружием напал на ее 15-летнего сына, передает 19 июня 78.ru.

Правоохранителям удалось задержать мужчину с газовым пистолетом. 31-летний житель области произвел несколько выстрелов из аэрозольного устройства в школьника. Злоумышленник признался, что напал на подростка из хулиганских побуждений.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, жизни мальчика ничего угрожает.