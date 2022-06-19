Денвер, США, 19 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение с нулевым разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом 19 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Sergei ~ 5of7 Игрок «Колорадо Эвеланш»

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и завершилась победой хозяев с сокрушительным счетом 7:0.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль российский нападающий Валерий Ничушкин (3-я в большинстве и 25-я минуты), Джош Мэнсон (8-я), Андре Бураковски (14-я), Даррен Хелм (37-я) и также оформивший в матче дубль Кейл Макар (43-я и 50-я, обе в большинстве).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 23 из 30 бросков по своим воротам, его одноклубники — российские защитник и форвард Михаил Сергачёв и Никита Кучеров — на отличились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи счет в финальной серии Кубка Стэнли до четырех побед стал 2-0 в пользу «Колорадо», следующий матч состоится в Тампе 21 июня и начнется в 03:00 мск.