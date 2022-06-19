Токио, , 09:16 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида скептично отнесся к идее оппозиции изучить вопрос обладания атомными подводными лодками. Он не уверен, что рваться к обладанию АПЛ является «хорошей идеей», передает 19 июня Fuji TV.

Фумио Кисида Kishida.gr.jp

По его мнению, использование АПЛ может не только противоречить трем неядерным принципам, но и являться сложноосуществимым в связи с высокими затратами на обслуживание. Его мнение поддержал лидер входящей в правящую коалицию партии Комэйто Нацуо Ямагути.

Ранее ряд политиков, в том числе лидер Народно-демократической партии Юитиро Тамаки, выступили за необходимость проработать вопрос возможности «обладания подлодками для повышения обороноспособности».