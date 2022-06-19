Чита, 19 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. За период с 4 по 10 июня 2022 года в Забайкальском крае отмечалось снижение цен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 7,3%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

(сс) Alexas_Fotos Молоко

Также дешевле стали: помидоры свежие (на 6,8%), капуста белокочанная свежая (на 6,0%), огурцы свежие (на 4,4%), чай черный байховый (на 3,7%), пшено (на 2,5%), рыба мороженая неразделанная (на 1,7%), яйца куриные (на 1,5%), крупа гречневую-ядрицу (на 1,3%), свёкла столовая, бананы (на 0,9%) и сахар-песок (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 4 по 10 июня 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на консервы мясные для детского питания (6,7%).

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