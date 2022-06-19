Нью-Йорк, США, , 09:13 — REGNUM Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над представителем США Джо Смитом-младшим в бою, который прошёл в ночь с 18 на 19 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Артур Бетербиев Tofight.ru

37-летний Бетербиев победил 32-летнего Смита нокаутом во втором раунде поединка.

На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе. Это титулы по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF), принадлежащие Бетербиеву, а также пояс Всемирной боксёрской организации (WBO), который принадлежал Смиту.

На счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках, причём все бои он выиграл нокаутом. Смит провёл за карьеру 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.