Берлин, 19 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. На предстоящем саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Мадриде его участники объявят Россию «угрозой миру и стабильности». Об этом 19 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Столтенберг добавил, что также НАТО в своей обновлённой стратегической концепции отметит и Китай, усиление которого будет объявлено вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, наращивание присутствия альянса на этом фланге продолжается.