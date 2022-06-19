Нижневартовск, Югра, , 09:12 — REGNUM В Нижневартовске бизнесменка подозревается в причинении ущерба и даче взятки директору паспортно-визового стола. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Паспорт 40.мвд.рф

По версии следствия предпринимательница в период с июля 2020 года по апрель 2021 года предоставляла услуги технического характера, связанные с обращением людей в паспортно-визовую службу. За взятку в размере более 500 тысяч рублей она получала от директора нижневартовского филиала паспортно-визового сервиса сведения об оказанных этим филиалом услугах, которые путем составления фиктивных документов становились выполненными услугами якобы фирмой бизнесменки. Бюджетные деньги в качестве оплаты этих услуг в размере более 19,5 миллионов рублей поступили в распоряжение предпринимательницы.

Бизнесменку обвиняют по п.«б» ч. 2 ст. 165 и п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Причинение имущественного ущерба и дача взятки в крупном размере»). Отмечается, что её преступление было выявлено следователями совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области в ходе расследования уголовного дела в отношении директора окружного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.