Пекин, 19 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. 19 июня Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга, предложенный главой специального административного района Джоном Ли. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Mstyslav Chernov Гонконг

В состав кабинета Джона Ли вошли 26 человек. Пост главного секретаря и второй по значимости должности в местной администрации занял бывший первый генсек комитета по обеспечению нацбезопасности Чэнь Гоцзи.

Гонконг вернулся во владение КНР от Великобритании в 1997 г. и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом.