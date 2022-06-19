Чита, , 09:09 — REGNUM За период с 4 по 10 июня 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на консервы мясные для детского питания (6,7%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Детское питание Иван Шилов © ИА REGNUM

Также цены повысились на: соль поваренную пищевую — 3, %, лук репчатый — 2,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, картофель – 2,6,% вермишель – 2,5%, яблоки, сыры сычужные твердые и мягкие – 2,4%, смеси сухие молочные для детского питания – 1,9%, мясо кур охлажденных и мороженых – 1,7%, свинину, кроме бескостного мяса, печенье – 1,6%, муку пшеничную – 1,3%, консервы овощные для детского питания – 1,1%, маргарин – 1%, масло подсолнечное – 0,7%, говядину, кроме бескостного мяса – 0,6%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 0,5%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 0,4%, масло сливочное – 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, за май 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги (по сравнению с апрелем 2022 года) в Забайкалье составил 100,4%. На продовольственные товары цены повысились на 1,5%. Заметно подорожал картофель — на 12,0%.

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