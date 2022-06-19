Чита, 19 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. За период с 4 по 10 июня 2022 года в Забайкальском крае отмечено снижение цен на бензин автомобильный. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, АИ-92, АИ-95 подешевел на 0,1%. Цены на бензин автомобильный марок АИ-98 и выше, дизельное топливо остались без изменения.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Как сообщало ИА REGNUM, а период с 28 мая по 3 июня 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 — на 0,3%, АИ-95 — на 0,2%.

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