Чита, 19 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В январе–мае 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, эпидемиологическая обстановка в Забайкалье характеризовалась ростом заболеваемости населения гриппом, острыми гепатитами, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, острыми кишечными инфекциями, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными).

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Зарегистрировано снижение заболеваемости сифилисом, гонококковой инфекцией, сальмонеллезными инфекциями.

Из социально значимых болезней повысилась заболеваемость педикулезом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом (впервые выявленным).

С начала года зафиксировано 708 случаев укусов собаками, 783 укуса клещами.

Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0- 17 лет составляли 83,8%, острыми респираторно-вирусными инфекциями — 49,4%, педикулезом — 92,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–марте 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г., эпидемиологическая обстановка в Забайкалье характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми гепатитами, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), острыми кишечными инфекциями.

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