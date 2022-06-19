Москва, , 08:55 — REGNUM Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдёт в Москве с 19 июня по 3 июля. Об этом говорится на сайте фестиваля.

Кинофестиваль (сс) geralt

Смотр откроется фильмом «Джейн глазами Шарлотты». Это фильм режиссёра Шарлотты Генсбур, который она сняла о своей матери — певице Джейн Биркин.

В основную программу конкурса вошло 14 документальных картин молодых российских режиссёров. Ещё несколько фильмов будут показаны вне конкурсной программы.

Фестиваль пройдёт в смешанном формате. Фильмы будут показаны в кинотеатрах Москвы, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Beat Film Festival проводится в Москве ежегодно с 2010 года. Главной задачей фестиваля является продвижение в России жанра кинодокументалистики.