Париж, 19 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Если Украина хочет стать членом ЕС, то она должна прекратить прославлять Степана Бандеру и других пособников нацистов. Об этом в эфире BFM TV заявил адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Он поддержал принятие Украины в ЕС, но страна «должна вернуться к истории» и перестать прославлять коллаборационистов. В Киеве есть улица, названная в честь Бандеры, и его восхваляют в украинских школах, напомнил он.

«Нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и — прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно», — отметил он.

Ранее Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. При этом союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главным инициатором создания боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она была создана в 1942 г. и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.