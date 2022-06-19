Грозный, , 08:47 — REGNUM Потери воющих за киевский режим на Украине иностранных наёмников являются большими и те из них, кто ещё остался в живых, всё чаще хотят вернуться к себе домой. Об этом 19 июня написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Mil.ru

Как отметил Кадыров, столкнувшиеся с натиском российских войск иностранные наёмники в итоге начинают «переживать за свою шкуру», и если вначале они выкладывали в интернет кадры, где демонстрируют мастерство езды на бронетранспортёрах, то теперь они все чаще выкладывают сообщения, на которых они «безысходно констатируют свою беспомощность».

Также глава Чечни привёл в пример американского наёмника Джеймса Васкеза, который в описании к видео признался, что многие его люди были ранены и убиты, а сам он подумывает поскорее вернуться домой.

«Наёмники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины», — написал в своем сообщении Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ДНР из-за обстрелов ВСУ без энергоснабжения остаются почти 28 тыс. абонентов.