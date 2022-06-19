Иркутск, 19 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 июня известило об окончании расследования уголовного дела в отношении автомобилиста, пытавшегося дать взятку сотруднику ДТП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Находясь на маршруте патрулирования в поселке Чунский, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Audi, за рулем иномарки находился 34 летний местный житель с признаками опьянения. Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности мужчина передал полицейскому 205 тысяч рублей. Сотрудник полиции от денежных средств отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению.

Следователем Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации («Дача взятки»). В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года за получение незаконного денежного вознаграждения и совершение мошенничества осуждены бывшие сотрудницы службы судебных приставов. Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка, ОМВД России по Шелеховскому району совместно с коллегами из УФСБ России по Иркутской области.

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