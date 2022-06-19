Вашингтон, 19 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником Globalstar-2 FM15 и засекреченным космическим аппаратом. Об этом сообщает портал NASASpaceFlight.

Spacex.com Ракета Falcon 9

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США, штат Флорида) 19 июня в 00:27 по местному времени (07:27 мск). В качестве официальной полезной нагрузки этой миссии заявлен только спутник Globalstar-2 FM15.

Этот аппарат изготовлен компанией Thales Alenia Space как часть группировки низкоорбитальных спутников связи Globalstar второго поколения. Группировка Globalstar используется для обеспечения работы спутниковых телефонов и низкоскоростной передачи данных.

Авторы NASASpaceFlight отмечают, что грузоподъёмность ракеты Falcon 9 значительно превышает массу спутника Globalstar-2 (около 700 кг). Кроме того, после старта первая ступень носителя приземлилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Обычно это платформа используется для посадки первой ступени при выводе тяжёлой полезной нагрузки. В противном случае посадка первой ступени осуществляется на стартовую площадку. Авторы портала отмечают, что эти данные позволяют предположить, что на борту ракеты находился ещё один засекреченный спутник правительства США.