Донецк, 19 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке возросло число пострадавших от обстрелов города Вооруженными силами Украины (ВСУ).