Москва, , 08:33 — REGNUM Ситуация с ростом цены на авиационное топливо является парадоксальной. Об этом 19 июня заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Самолет manolofranco

Как отметил в интервью РБК глава ФАС, цена на авиационный керосин в России продолжает расти, в то время как спрос на него падает.

«Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он.

Также Шаскольский указал, что такая ситуация не отражается на ценах на авиабилеты, так как этом способствует механизм демпфера, благодаря которому авиакомпаниям большая часть средств возвращают. В то же время, глава ФАС заявил, что возглавляемая им служба продолжит отслеживать ситуацию на рынке авиационного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 30 авиарейсов было отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы.