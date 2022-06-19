Иркутск, 19 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 июня сообщает подробности серьёзного ДТП, случившегося сегодня ночью в Центральном районе Иркутска: 26-летний водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил столкновение с архитектурной конструкцией здания на улице Ленина.

МВД ДТП в Иркутске

Помимо водителя в салоне легковушки находились еще двое пассажиров, одна из которых 16-летняя девушка. В результате ДТП все участники были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, к выяснению причин и условий произошедшего подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. За несоблюдение требований так называемого «Комендантского часа» законные представители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение по воспитанию несовершеннолетней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с 7 по 13 июня произошло 46 аварий, в которых три человека погибли, 57 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также: В Приангарье отмечен рост числа ДТП