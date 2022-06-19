Донецк, , 08:31 — REGNUM В ДНР без энергоснабжения остаются почти 28 тыс. абонентов. Об этом 19 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточен 27 831 бытовой абонент», — сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

За минувшие сутки на территории ДНР погибли 7 человек, еще 24 — ранены.

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