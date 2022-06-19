Донецк, 19 июня 2022, 08:26 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР погибли 7 человек, еще 24 — ранены. Об этом 19 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«За минувшие сутки, с 08:00 18 июня до 08:00 19 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 24 получили ранения», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ.
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