Донецк, , 08:26 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР погибли 7 человек, еще 24 — ранены. Об этом 19 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

«За минувшие сутки, с 08:00 18 июня до 08:00 19 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 24 получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР ранены два человека