Иркутск, , 08:26 — REGNUM В Иркутской области 7962 почетных донора получили ежегодную выплату, сообщает телеграм-канал правительства региона. Размер выплаты составил 15 713,84 рубля.

Донорство Vk.com/donorsearch

«Ежегодно число почетных доноров в регионе увеличивается. В 2019 году их было 7550, в 2020-м уже 7815, а в прошлом году — 8072. Размер выплаты также ежегодно индексируется», — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Помимо выплаты, почетные доноры могут рассчитывать и на другие меры соцподдержки: ежегодный отпуск в удобное время согласно ТК, получение медицинской помощи вне очереди в государственных учреждениях здравоохранения, право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы.

Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году увеличили ежегодную выплату почётным донорам.

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