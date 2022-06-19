Симферополь, 19 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Автосервис, расположенный в Красногвардейском районе Крыма, в котором отказались помогать военным Вооружённых сил (ВС) РФ, построен незаконно и потому будет снесён. Об этом 19 июня заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«В вопросе с хозяином СТО (станции техобслуживания — ред.), отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан её снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнётся судебное разбирательство», — приводит его слова РИА Новости.

Также Константинов уточнил, что этот инцидент будет хорошим уроком данному предпринимателю, так как тот, кто пользуется благами такой великой державы как Россия, должен уважать ее законы.

«Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придётся. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — пояснил глава парламента Крыма.

При этом он также посоветовал владельцу автосервиса, раз тот так симпатизирует киевскому режиму, покинуть территорию России.

«Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», — добавил Константинов.

Отметим, накануне в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что в указанном автосервисе отказали в ремонте колеса даже за плату, так как «военным не помогают». Позднее владелец СТО Вилен Сейтосманов заявил, что произошедшее — это недоразумение.