Вильнюс, , 08:22 — REGNUM Начиная блокаду Калининграда, Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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«Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и ЕС в целом», — написал он в Telegram-канале.

Так, Литва нарушила Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС от 24 июня 1994 г., и Генсоглашение по тарифам и торговле 1947 г.

«Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., где есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая … позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». Аналогично — воздушное пространство», — добавил он.

Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, с 18 июня.