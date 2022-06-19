Иркутск, , 08:19 — REGNUM На утро 19 июня в лесном фонде в Иркутской области действует четыре лесных пожара на площади 378 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МВД

Кроме того, действует одно возгорание в Витимском заповеднике на площади 268 га, в тушении которого участвуют десантники Иркутской базы авиационной охраны лесов.

На территории Бодайбинского района в связи с ухудшением лесопожарной обстановки введён режим ЧС, там установился высокий — IV — класс пожарной опасности.

За минувшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 36,8 га в Усть-Удинском, Катангском, Усть-Кутском и Тайшетском районах. Полностью локализовано семь очагов на площади 727 га: три — в Усть-Кутском районе, два — Киренском, по одному - в Качугском и Усть-Илимском районах.

В тушении лесных пожаров было задействовано 414 человек: 306 пожарных-десантников, 78 сотрудников лесопожарных формирований, 30 работников арендаторов лесных участков, а также 28 единиц наземной техники. В авиамониторинге — один Ан-2 и пять легкомоторных самолётов. Вертолёт Ми-8 — в переброске десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало13 лесных пожаров на площади 707,2 га.

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