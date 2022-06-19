Вашингтон, 19 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, назвал фактор, который якобы «сможет помочь Киеву вернуть контроль над Донбассом». Сделать это позволят поставки современного вооружения ВСУ, но конфликт может «затянуться на годы», считает он.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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«Мы должны подготовиться к тому, что он может занять годы. Мы не должны отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что затраты высоки — не только на военную помощь, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — отметил он в интервью Bild.

По его словам, дальнейшие поставки современного вооружения для ВСУ могут увеличить шансы того, что «Украина сможет снова вернуть Донбасс под контроль». Он также снова подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать Киев в обороне, но он не является частью конфликта.