Иркутск, 19 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 19 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8679 человек, за последние сутки не скончался ни один пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 259 (+29 за сутки, хотя еще накануне было +49).

Госпитализированы 250 (+4 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 072 пациента (+16 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 696 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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