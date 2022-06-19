* запрещённая в России организация

Северодонецк, ЛНР, , 08:12 — REGNUM В плен к одному из подразделений Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе взятия села Метёлкино по Северодонецком сдался в плен один из командиров украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 июня сообщил источник в силовых структурах.

Сдавшийся боевик Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник рассказал, что два военнопленных из числа киевских боевиков были отправили в Луганск из города Рубежное, который расположен по соседству с Северодонецком.

Кроме того, говоря о ситуации под Северодонецком, он уточнил, что в данный момент ведутся бои за расположенное около Метёлкино село Сиротино, отметив, что по позициям украинских нацистов накануне были прилёты российских ракет, в результате чего войска ЛНР смогли продолжить наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Шишкина рассказала, что Нюрнбергский процесс будет взять за основу при подготовке к международному трибуналу, который планируется провести в ДНР.