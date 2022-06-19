Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл хирургический корпус онкологического диспансера в Бурятии. В республике, таким образом, создан полный цикл оказания помощи онкобольным — от диагностики до всех видов лечения опухолей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие хирургического корпуса онкодиспансера в Бурятии Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова

По словам главы региона Алексея Цыденова, в новом стационаре на площади 18 тыс. кв. метров развёрнуты пять клинических отделений. Мощности увеличены почти вдвое — с 2,5 тыс. до 4,5 тыс. операций в год.

«Нашим жителям стало доступно самое современное медицинское оборудование и квалифицированная помощь. Операционные столы управляются пультом и меняют конфигурацию безо всяких физических усилий», — написал он в своём телеграмм-канале.

Среди прочего в новом корпусе есть молельные комнаты, куда пациенты и их родные могут пригласить священнослужителей.