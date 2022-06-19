Москва, , 07:59 — REGNUM Ведущие государственные и частные компании космической отрасли стран Запада вовлечены в военные программы, включая поддержку вооружённых сил Украины. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Звёздные войны» телеканала «Россия-24».

Спутник Обнаружения Иван Шилов © ИА REGNUM

Рогозин рассказал, что крупные западные спутниковые операторы, занимающиеся оценкой и анализом высокодетальных снимков земной поверхности, работают на Пентагон. Он добавил, что американское военное ведомство передаёт эти данные вооружённым силам Украины, которые используют их для наведения баллистических ракет.

Глава Роскосмоса отметил, что аналогичная ситуация сложилась и в сфере спутниковых группировок связи. Рогозин заявил, что американская компания SpaceX передела подразделениям вооруженных сил Украины и боевикам нацбатов оборудование системы Starlink по заданию Пентагона.

«К сожалению, на сегодняшний момент происходит зловещая милитаризация космоса… Мир западной космонавтики идет в сторону Украины», — подытожил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае сдавшийся в плен начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков заявил, что киевские боевики в Мариуполе получали доступ к сети интернет через терминалы Starlink.

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