Иркутск, , 07:52 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области передало экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды.

Ливень Gazetakoptevo.ru

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня местами в северных районах, днём в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ожидаются сильные дожди, в течение суток местами по области грозы.

Кроме того, 20 июня местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными! Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим», — отмечают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 17 июня.

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