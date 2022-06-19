Токио, 19 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Саммит лидеров стран «Большой семёрки» (G7) состоится в 2023 году в японском городе Хиросиме. Об этом 19 июня сообщило агентство Kyodo.

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По предварительным данным, саммит состоится во второй половине мая в 2023 году. Изначально планировалось провести мероприятие в июне 2023 года, но из-за сезона дождей, который в Японии обычно начинается в это время года, саммит решено было перенести.

Окончательный график международного мероприятия будет широко обнародован на встрече лидеров стран G7 в Германии, который состоится в конце июня текущего года.

Напомним, предыдущий саммит глав стран G7 проводился в Японии в 2016 году в городе Сима на острове Кашико в префектуре Миэ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен предложить президенту США Джозефу Байдену провести саммит лидеров стран Группы семи (G7) в Хиросиме.