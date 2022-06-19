Омский район, Омская область, , 07:42 — REGNUM В Омской области в районе села Большекулачье 19 июня упал параплан. В результате погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Параплан

Инцидент произошёл около 8 часов утра. Предварительно установлено, что двое мужчин не справились с управлением воздушного транспортного средства и разбились при ударе об землю.

«В настоящее время на месте падения параплана работает следственно-оперативная группа полиции, установлена личность одного из мужчин — 57-летнего жителя города Омска. Личность второго погибшего устанавливается», — отметили в ведомстве.

В районе села Троицкое также найден автомобиль погибших.