Москва, , 07:41 — REGNUM Фильм «Небо» про подвиг лётчика Олега Пешкова и операцию по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем в 2015 году в Сирии, получил три награды, в том числе премии Минобороны России и Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом ИА REGNUM 19 июня сообщили в пресс-службе Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Медаль «Золотая Звезда» и удостоверение к награде Олега Пешкова Mil.ru

Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за 2021 год были удостоены продюсер ленты Инесса Юрченко и исполнитель главной роли Игорь Петренко. Премию «За верность исторической правде» авторам фильма на Петербургском международном экономическом форуме вручил помощник президента РФ и председатель РВИО Владимир Мединский. Помимо этого, картина стала лауреатом XXXI Международного кинофорума «Золотой Витязь».

Напомним, 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24, на борту которого находились Олег Пешков и Константин Мурахтин, был сбит истребителем ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы. Лётчикам удалось катапультироваться, но Пешкова боевики расстреляли ещё в воздухе, Мурахтин избежал обстрела, впоследствии его эвакуировали российские и сирийские спецподразделения. «Небо» — это первый фильм, снятый о военной операции России в Сирии, съёмки проходили на объектах Минобороны, в частности, на российской авиабазе Хмеймим. Картина выйдет в широкий прокат 22 июня 2022 года.