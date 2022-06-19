Москва, , 07:38 — REGNUM Из-за блокады Калининградской области Литва как член ЕС нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского Союза в целом, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Литва — флагман разрушения международного права», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

В частности, Литва нарушает соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, согласно которому каждая сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны.

Свобода транзита — один из краеугольных принципов ВТО. В рамках генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года установлена свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других договаривающихся сторон. Не делается никакого различия, основанного на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или назначения или каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие транспортные средства, напомнил сенатор.

«Ещё этот принцип закреплён во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», — указал парламентарий.

По мнению Косачёва, такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока ещё позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды».

«Аналогично — воздушное пространство», — добавил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эти действия незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия.

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